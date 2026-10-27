Федеральный высокий суд в Абудже, Нигерия, снял с рассмотрения дело о киберпреступлении против Сануси Данкаки. Его обвиняли в угрозах опубликовать в социальных сетях якобы обнаженные видео и фотографии губернатора штата Кано Аббы Юсуфа.

Судья Салим Ибрагим принял такое решение после того, как прокурор A.Y. Афегбуа подал ходатайство об отзыве обвинений. Защитница Данкаки Кауна Пензин не возражала против ходатайства. Причины отзыва прокурор не объяснил, сообщает Premium Times Nigeria.

Отзыв обвинений

Ранее суд назначил начало разбирательства на 7 декабря после того, как Данкака не признал вину. Однако дело перенесли на вторник и внесли в список слушаний на этот день.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным News Agency of Nigeria, Служба государственной безопасности Нигерии 22 октября предъявила Данкаке два обвинения по закону о киберпреступлениях.

Версия обвинения

По одному из эпизодов обвинение утверждало, что Данкака и другие лица, остававшиеся на свободе, через Facebook заявляли, будто у них есть обнаженные видео и фотографии губернатора Юсуфа. По версии обвинения, Данкака угрожал опубликовать эти материалы и пытался распространить якобы злонамеренную публикацию через страницу в Facebook Sanusi Dankaka Yahaya.

По другому эпизоду Служба государственной безопасности утверждала, что Данкака распространил публикацию о якобы наличии этих материалов, хотя, по ее версии, знал, что такое сообщение является ложным. Обвинение ссылалось, в частности, на статьи 27(1)(b) и 24(1) Закона Нигерии о киберпреступлениях 2015 года.

Читай нас в