Высший суд Аляски в США отказал избирательному штабу бывшей члена Палаты представителей Мэри Пелтолы в предоставлении списка отклонённых бюллетеней для голосования по почте. Решение приняли на фоне незавершённого подсчёта голосов на выборах в Сенат США от Аляски, сообщает The Hill.

Аргументы суда

Судья отметил, что Избирательный отдел Аляски сейчас обрабатывает бюллетени с всеобщих выборов 2026 года и не имеет возможности по требованию штаба сформировать отчёт из базы данных регистрации избирателей VREM. В 17-страничном решении указано, что такие электронные услуги не являются обязательными, а запрос должен быть разумным.

Суд также пришёл к выводу, что из-за сложности раскрытия записей VREMS избирательный орган не обязан предоставлять эти данные. Ранее штаб Пелтолы заявлял в судебных документах, что без информации об отклонённых или поставленных под сомнение бюллетенях для голосования по почте не может проверить, были ли должным образом учтены законные голоса его избирателей.

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Ход подсчёта

Штаб соперника Пелтолы — сенатора-республиканца Дэна Салливана — обратился в суд, чтобы заблокировать ей доступ к записям VREMS. Кампания Салливана обвинила Пелтолу в попытке «подстроить систему в свою пользу». Эти обвинения касались публикации The New York Times о возможных связях кандидата-двойника Дэна Дж. Салливана-младшего со штабом Пелтолы; сама Пелтола и её команда это отрицали.

Выборы в Сенат на Аляске остаются последними, результат которых ещё не объявлен, поскольку избирательные органы доставляют бюллетени из отдалённых районов штата. Бюллетени могут поступать в течение 15 дней после дня выборов, если они были отправлены по почте не позднее дня голосования. По данным Decision Desk HQ на вечер среды, Пелтола имела 48,63% голосов, Салливан — 46,90%, республиканец Джеральд Хайкс — 2,18%, а Дэн Дж. Салливан-младший — около 1,65%.

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