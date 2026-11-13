Высокий суд Белуджистана в Пакистане обязал правительство провинции в течение шести месяцев окончательно доработать проект правил вознаграждения местных советов. Документ должен определить зарплаты и надбавки для избранных представителей местного самоуправления.

Решение суда

Коллегия из двух судей — Икбала Ахмеда Каси и Миана Мухаммада Рауфа Атты — рассмотрела конституционную петицию, поданную избранным председателем муниципального комитета Мастунга, сообщает Dawn.

Истец ссылался на статью 35 Закона Белуджистана о местном самоуправлении 2010 года. По его аргументам, председатели и их заместители имеют право на вознаграждение, однако не получали зарплат и надбавок, несмотря на исполнение своих обязанностей.

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Согласование правил

Суд поручил Департаменту местного самоуправления совместно с департаментами права и парламентских дел и финансов урегулировать юридические, административные и финансовые возражения относительно проекта. После этого правила, которые должны быть юридически обоснованными и финансово осуществимыми, следует представить на рассмотрение компетентного органа или кабинета провинции.

Истец также просил осуществить выплаты с 12 июля 2023 года и определить его служебный статус или уровень должности. Суд отдельно указал должностным лицам рассмотреть надлежащее вознаграждение для избранных представителей с учетом их предусмотренных законом обязанностей.

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