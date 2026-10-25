В Бразилии Высший избирательный суд (TSE) рассчитывает объявить результат второго тура президентских выборов в воскресенье, 25 октября 2026 года, между 20:30 и 21:00 по времени Бразилиа. Об этом The Rio Times сообщает со ссылкой на председателя суда Кассиу Нунеса Маркеса.

Ход голосования

По словам Нунеса Маркеса, голосование проходит в соответствии с ожиданиями. Он назвал 20:30 по времени столицы историческим ориентиром для объявления результата, при этом суд ожидает появления итоговых данных в промежутке между 20:30 и 21:00.

В Бразилии голоса подсчитываются электронной системой, поэтому победителя обычно определяют в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков. TSE организует выборы, обеспечивает работу электронных машин для голосования и объявляет официальные результаты.

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Суд не сообщал, могут ли отдельные этапы подсчета задержать объявление. До подтверждения данных Высшим избирательным судом ни один из кандидатов не считается победителем.

Кандидаты во втором туре

Во втором туре соревнуются действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор от штата Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару — сын бывшего президента Жаира Болсонару. The Rio Times приводит усредненный результат 45 общенациональных опросов 21 социологической компании, опубликованных с 4 октября: Флавиу Болсонару имел 51% поддержки, а Лула — 49%.

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