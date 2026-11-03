Федеральный суд в бразильском штате Мату-Гросу обязал лиц, не относящихся к коренным народам, покинуть территорию коренного народа пирипкура в течение 120 дней. Они должны вывезти работников, скот, технику, оборудование и другое движимое имущество. На этой территории живут по меньшей мере двое представителей пирипкура, находящихся в добровольной изоляции, сообщает Mongabay.

Решение от 7 октября отменяет предыдущее постановление, которое временно разрешало некоторым скотоводам оставаться на земле до завершения процедуры демаркации территории. За неисполнение распоряжения после истечения 120-дневного срока суд установил штраф в размере 500 бразильских реалов в день.

Вырубка лесов и скотоводство

Решение приняли после того, как бразильское агентство по делам коренных народов Funai и природоохранное ведомство IBAMA зафиксировали новые случаи незаконной вырубки лесов и деятельности, связанной со скотоводством. Спутниковые снимки выявили 36,83 гектара новой вырубки на участке, связанном со скотоводом Роберсоном Гомесом, известным как Робинью. Его оштрафовали на 185 тысяч реалов.

Согласно материалам дела, Гомеса неоднократно обнаруживали на территории после его выселения. В 2020 году он сообщил властям, что содержит там 620 голов скота. Во время операции IBAMA в феврале 2026 года Луис Карлос да Силва Родригес заявил, что арендует землю у другого фигуранта дела и является партнером Робинью по скотоводству; по его словам, на территории у него было около 450 голов скота.

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Риск нежелательного контакта

Funai и IBAMA также сообщили об обнаружении незаконных взлетно-посадочных полос, которые, согласно материалам дела, могли использоваться для наркоторговли. Во время операции силовиков в западной части муниципалитета Колниза были задержаны три человека и изъято около 500 килограммов марихуаны. Операцию провели после сообщения о том, что самолет из Боливии воспользовался подпольной полосой для выгрузки наркотиков.

В Funai подчеркнули, что незаконная деятельность вблизи территории представляет угрозу физической безопасности и здоровью изолированных людей. Нежелательный контакт может привести к передаче болезней, к которым у пирипкура нет иммунитета, а также повышает риски насилия, связанного с организованной преступностью.

Исполнение судебного решения будет координировать Funai при поддержке IBAMA и силовых структур в случае необходимости. Прокуроры отметили, что первоочередной задачей является добровольный выезд людей, чтобы избежать конфронтации и не допустить прямого или косвенного контакта с изолированными пирипкура.

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