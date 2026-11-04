Верховный суд Чили постановил, что кот по имени Персео должен остаться под опекой бывшей партнерши его совладельца. Судьи пришли к выводу, что ежемесячная перевозка животного между двумя людьми после их расставания была бы для него неприемлемой.

Благополучие животного имеет приоритет

Как сообщает Der Spiegel, пятеро судей высшей инстанции единогласно признали кота чувствующим существом. Они отметили, что его благополучие должно преобладать над интересами и правами владельцев.

Гражданский кодекс Чили рассматривает животных как движимое имущество в рамках права совместной собственности. Однако суд в этом деле поставил защиту кота выше вопроса о совместной собственности. Местные СМИ назвали это решение беспрецедентным для защиты животных.

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Спор после расставания пары

По данным издания, бывшая пара приобрела Персео в 2021 году. После расставания мужчина оспорил единоличную опеку женщины над животным и потребовал поочередного ухода за котом.

Суд первой инстанции поддержал мужчину и установил совместную опеку: кота должны были передавать каждый месяц, а встречи, по данным СМИ, планировали проводить в отделении полиции. Женщина обжаловала это решение и выиграла апелляцию в суде Вальдивии. Верховный суд подтвердил этот вердикт, также указав на высокий уровень конфликта между сторонами, который не позволил бы обеспечить благополучие кота при совместной опеке.

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