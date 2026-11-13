Верховный суд Нового Южного Уэльса отклонил ходатайство полиции о запрете климатической акции в гавани Ньюкасла. Флотилия Paddle for the Plant, которую организует движение Rising Tide, должна состояться по плану с участием сотен людей на каяках.

Как сообщает ABC News, судья Эдвард Мастон отметил, что ему пришлось сопоставить общественный интерес к политическому выражению через собрание с опасениями полиции. По его мнению, интерес в содействии политическому выражению посредством собрания перевешивает обоснованные опасения комиссара полиции.

Планы участников акции

Суд заслушал, что утром в гавань планируют выйти до 785 участников на каяках и других плавсредствах. Активисты должны развернуть 20-метровую конструкцию из соединённых плавучих букв с надписью «Coal Exports Equals Climate Chaos» — «Экспорт угля означает климатический хаос».

Участники также планируют образовать сплошную линию через гавань на 30–40 минут, чтобы заблокировать судоходный канал, а затем вернуться на берег. Количество плавсредств ограничат 785 единицами — это более чем вдвое превышает число участников предыдущих антиугольных протестов в порту.

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Возражения полиции и безопасность

Организаторы публичных собраний в Новом Южном Уэльсе подают комиссару полиции уведомление, известное как Form 1. Комиссар полиции возразил против этой заявки и попросил Верховный суд запретить мероприятие из-за рисков для участников и пользователей гавани. Без Form 1 участникам акции могут грозить обвинения, в том числе в воспрепятствовании людям, транспортным средствам или судам.

Адвокат полиции Дэвид Хьюм заявил в суде, что транспортные должностные лица и полиция сочли риски неприемлемыми. Он сослался на опасность столкновений, опрокидывания плавсредств и утопления в открытой воде. Помощник комиссара полиции Дэвид Уодделл также упомянул случай прошлого года, когда протестующих течением отнесло на сотни метров вглубь гавани.

Адвокат Rising Tide Майкл Грин сообщил, что на мероприятии будет работать команда безопасности для каяков, купание в канале запретят, а спасательные жилеты будут обязательными. Участникам также проведут инструктаж по ручным сигналам для вызова помощи. Организатор Энн Ходжсон заявила, что акция будет семейной и не будет предусматривать гражданского неповиновения.

Накануне судебного разбирательства городской совет Ньюкасла запретил Rising Tide проводить акции и протесты на общественных землях. Мэр Ньюкасла Гэвин Моррис воспользовался решающим голосом для принятия этого решения.

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