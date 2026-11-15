Суд в Египте постановил закрыть независимое новостное издание Mada Masr и оштрафовать его на 3 млн фунтов. Главного редактора портала Лину Атталлу в отдельном производстве заочно приговорили к одному году лишения свободы, сообщает Tagesschau.

В конце октября Атталлу вызвали в суд. По ее словам, судья принял решение о закрытии Mada Masr и штрафе после одного дня слушаний. Журналистку на несколько часов задержали до уплаты штрафа. В тот же день она узнала еще об одном производстве.

Обвинения по делу

Египетские судебные органы выдвинули обвинения в распространении ложных новостей и работе новостного сайта без разрешения. Редакция Mada Masr заявляет, что несколько лет назад подала заявку на лицензию, однако до последнего времени не была проинформирована о ее отклонении.

Mada Masr работает 13 лет и до сих пор рассылает ежедневный бюллетень на арабском и английском языках. Среди прочего издание сообщало о критике министра транспорта после смертельной железнодорожной аварии к западу от Каира.

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Давление на независимые медиа

Правозащитник Мохаммед Зари рассказал, что Атталлу неоднократно задерживали и допрашивали в прокуратуре. По его мнению, власти стремятся подчинить медиа своему контролю, а прекращение работы независимых редакций лишит общество надежной информации о событиях в стране.

Представительница профсоюза журналистов Эман Ауф заявила, что журналисты в Египте, пытающиеся работать нейтрально и профессионально, сталкиваются с запретами, угрозами и запугиванием. Наблюдатели также считают, что судебные процессы против Mada Masr не соответствовали принципам верховенства права: во время октябрьского слушания Атталле назначили государственного защитника, тогда как ее собственных адвокатов не допустили.

Редакция подала апелляцию. Международные журналистские организации осудили действия египетских властей в отношении медиа. Зари также раскритиковал западные правительства за, по его мнению, недостаточно критическое отношение к авторитарным властям Египта.

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