Суд общей юрисдикции ЕС должен в среду утром вынести решение по иску о том, нарушила ли Европейская комиссия закон, не представив до конца 2023 года предложение о прекращении содержания сельскохозяйственных животных в клетках. Решение может заставить Еврокомиссию опубликовать четкий график отказа от клеток для большинства таких животных, в частности кур-несушек, кур, выращиваемых на мясо, телят, свиней, кроликов и уток, сообщает Politico Europe.

Иск зоозащитных организаций

Дело ведет организация Compassion in World Farming от имени 170 групп по защите животных. Ее директор Дебби Трипли заявила, что организации стремятся добиться выполнения Еврокомиссией юридического обязательства и публикации сроков внесения предложений о запрете клеток для всех сельскохозяйственных животных.

Предыдущий состав Еврокомиссии в 2021 году заявил о намерении постепенно отказаться, а затем запретить использование клеточных систем для ряда животных. Обещание прозвучало после Европейской гражданской инициативы End the Cage Age, которая собрала почти 1,4 млн подписей, а также масштабного, но необязательного голосования Европарламента.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Комиссия планировала представить предложение до конца 2023 года, чтобы новые правила вступили в силу в 2027 году. Однако до выборов в Европарламент 2024 года соответствующий проект не представили.

Дальнейшие планы Комиссии

Действующая Еврокомиссия в стратегии животноводства, представленной в июле 2026 года, пообещала постепенно отказаться от клеток для кур и свиней. Предложение относительно кур ожидается 9 декабря, а аналогичная инициатива для свиней — в 2027 году.

Еврокомиссия до объявления решения отказалась от комментариев. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и благополучия животных Оливер Вархеи сообщил депутатам Европарламента, что Комиссия изучит решение суда и выполнит его «насколько возможно». Он также подчеркнул, что аналогичные стандарты должны применяться к импорту, чтобы европейские фермеры не сталкивались с недобросовестной конкуренцией.

Читай нас в