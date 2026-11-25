В Брюсселе, Бельгия, Общий суд Европейского союза признал, что Европейская комиссия не выполнила обещание подготовить график поэтапного отказа от содержания некоторых сельскохозяйственных животных в клетках. Речь, в частности, идет о телятах, кроликах, утках и других животных. О решении суда сообщает Politico Europe.

Иск зоозащитных организаций

Иск против исполнительного органа ЕС в 2024 году подали зоозащитные неправительственные организации. Они утверждали, что Комиссия проигнорировала Европейскую гражданскую инициативу о запрете клеток для всех сельскохозяйственных животных.

Инициатива собрала почти 1,4 миллиона подписей. В 2021 году предыдущий состав Еврокомиссии пообещал до конца 2023 года представить график запрета клеток для определенных категорий животных. Поскольку этого не произошло, коалиция организаций обратилась в суд.

Суд не определил сроков

Общий суд, который входит в Суд Европейского союза, отметил, что Комиссия должна выполнить обязательства, взятые в ответе на гражданскую инициативу, независимо от изменения состава еврокомиссаров. Теперь Еврокомиссия должна установить график отказа от клеток для телят, кроликов, уток и других животных.

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В то же время суд не установил конкретный срок, до которого Комиссия должна действовать. По данным издания, она могла бы избежать дальнейших шагов, если бы формально отозвала свое обещание отказаться от клеток для этих животных.

Организация Compassion in World Farming, которая возглавила судебный процесс, сообщила, что Комиссия в письме подтвердила отсутствие намерения отзывать обещание. Суд также отказал истцам в доступе к внутренним документам Комиссии, а коалиция зоозащитных организаций заявила, что не будет обжаловать решение.

Еврокомиссар по вопросам благополучия животных Оливер Вархеи сказал депутатам Европейского парламента, что Комиссия изучит решение суда и выполнит его настолько хорошо, насколько сможет. Нынешний состав Комиссии уже обозначил планы отказа от клеток для кур и свиней, однако четких сроков для других групп животных нет.

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