Верховный суд Эстонии частично реабилитировал Имре Аракаса, которого Верховный суд Эстонской ССР в 1979 году приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал, что ряд эпизодов в его деле был связан с противодействием советскому режиму, сообщает ERR News.

Какие эпизоды пересмотрели

В 1979 году Аракас был признан виновным, в частности, в попытке покинуть СССР на лодке без разрешения, кражах, незаконном хранении оружия и вооруженных нападениях. Попытка побега не удалась из-за неисправности двигателя: ветер и волны отнесли лодку обратно к берегу.

Верховный суд отменил обвинительный приговор Аракасу и реабилитировал его в части эпизодов, которые признал актами сопротивления. Речь идет о похищении лодок и двигателей для подготовки побега за границу, приобретении и похищении оружия, а также завладении снаряжением из милицейского автомобиля. Суд пришел к выводу, что материалы дела убедительно свидетельствуют о намерении Аракаса оказывать вооруженное сопротивление советской власти.

В то же время суд оставил в силе приговор за кражу двух зонтов из автомобиля, поскольку не установил связи этого эпизода с борьбой за свободу. Государство также должно возместить Аракасу 700 евро судебных расходов.

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Другому заявителю отказали

Суд также отклонил заявление о реабилитации другого мужчины, приговоренного в 1979 году к 12 годам в исправительно-трудовом лагере строгого режима. Его срок наказания в 1988 году сократили до девяти лет и трех месяцев.

Адвокат Свен Силлар просил пересмотреть часть приговора, связанную с похищением 13 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов из помещения спортивного общества Dünamo. Однако уголовная палата Верховного суда подчеркнула, что мотивы каждого участника должны оцениваться отдельно. В материалах дела этого заявителя суд не нашел доказательств того, что он действовал как борец за свободу, поэтому приговор и наказание остались в силе.

Эстонское законодательство позволяет реабилитировать лиц, осужденных судами в Эстонии или других частях бывшего СССР в период с 16 июня 1940 года по 20 августа 1991 года, если будет доказано, что их действия были совершены в борьбе за независимость Эстонии или против несправедливостей в отношении эстонского народа.

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