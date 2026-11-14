Суд на Филиппинах выдал ордер на арест проповедника Аполло Киболоя, которого США разыскивают по делу о предполагаемой сексуальной торговле детьми. Решение стало шагом в процедуре возможной экстрадиции Киболоя в Соединенные Штаты, сообщает Channel NewsAsia.

Киболой, называющий себя «Сыном Божьим», уже содержится под стражей на Филиппинах без права на залог. В стране его судят по отдельному делу о торговле людьми; в случае обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение. Проповедника задержали в 2024 году, а позднее он не признал вину по филиппинским обвинениям.

Запрос США и решение суда

По словам представителя Министерства юстиции Филиппин Поло Мартинеса, власти страны подали в суд ходатайство о разрешении на экстрадицию Киболоя в США. Вашингтон официально направил такой запрос в августе.

В четверг суд также выдал ордера на арест двух соратниц Киболоя, которые находятся на свободе. Как отметил Мартинес, суд установил наличие достаточных оснований полагать, что каждый из фигурантов совершил преступления, указанные в запросе об экстрадиции. Отдельно суд издал распоряжение, запрещающее Киболою и двум женщинам покидать Филиппины.

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Согласно филиппинскому законодательству, суду еще предстоит провести слушание перед окончательным решением о передаче проповедника Соединенным Штатам.

Обвинения в США

В 2021 году большое жюри присяжных в США предъявило Киболою обвинения в сговоре с целью сексуальной торговли с применением силы, обмана или принуждения, сексуальной торговле детьми и контрабанде крупных сумм наличных.

В американском обвинительном заключении утверждается, что женщин вербовали в качестве личных помощниц проповедника. По версии обвинения, они должны были готовить ему еду, убирать в его жилище, делать массаж и вступать с ним в сексуальные отношения.

Киболой является основателем филиппинской религиозной организации Kingdom of Jesus Christ, которая заявляет о миллионах последователей и владеет телевизионной сетью. Он также является союзником бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте.

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