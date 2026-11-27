Апелляционный суд Парижа во Франции постановил арестовать активы бывшего главы центрального банка Ливана Риада Саламе на сумму €37 млн. Решение принято в рамках французского производства, в котором Саламе может предстать перед судом по обвинению в предполагаемом хищении ливанских государственных средств, сообщает The National.

Какие активы арестовали

По словам адвоката Эммануэля Дауда, представляющего интересы ливанского государства, под арест попали шесть объектов недвижимости в Великобритании, два — в Бельгии, а также банковский счет во Франции, на котором находится €100 тыс.

Апелляционный суд Парижа принял решение об аресте активов за закрытыми дверями. Суд также отклонил жалобу защиты Саламе на постановления об аресте.

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Позиции сторон и дальнейшее дело

Французские адвокаты Саламе заявили агентству AFP, что Франция не имеет юрисдикции для ареста активов за рубежом. Они сообщили о намерении обратиться в Кассационный суд — высшую судебную инстанцию страны.

Арест активов является временной мерой до возможного судебного разбирательства. В случае обвинительного приговора имущество может быть конфисковано и использовано для компенсации потерпевшим. Адвокат Дауд назвал ливанское государство главной пострадавшей стороной.

76-летний Саламе находится в Ливане, где также фигурирует в производствах по предполагаемым финансовым преступлениям, в частности незаконному обогащению, отмыванию денег и взяточничеству. Издание отмечает, что возможное рассмотрение дела во Франции может занять годы. Французское законодательство позволяет передавать третьим странам средства от продажи незаконно приобретенных активов при условии, что они будут использованы на благо местного населения.

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