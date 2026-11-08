Высокий суд Исламабада в Пакистане признал незаконными выборы в Федерацию бадминтона Пакистана, состоявшиеся 24 октября 2025 года. Суд обязал Спортивный совет Пакистана провести новые выборы в течение 90 дней, сообщает Dawn.

Новые выборы за 90 дней

Решение объявил судья Азам Хан по иску Имтиаза Гула и других заявителей. Спортивный совет Пакистана должен сформировать избирательную комиссию и провести голосование в соответствии с правилом 17 конституции Федерации бадминтона Пакистана.

Суд постановил завершить весь избирательный процесс, включая объявление графика выборов и обнародование результатов, в течение 90 дней.

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Временное управление федерацией

До завершения выборов делами федерации будет заниматься временный комитет. Его возглавит дополнительный секретарь Министерства межпровинциальной координации Пакистана, а в состав также войдет директор по национальным спортивным федерациям Спортивного совета Пакистана.

Суд также поручил включить в комитет по одному бывшему чемпиону по бадминтону от Пенджаба, Хайбер-Пахтунхвы, Синда и Белуджистана. Комитет будет вести текущие дела федерации, пока вновь избранное руководство официально не приступит к работе.

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