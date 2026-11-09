Судья в американском штате Юта Тони Граф назначил на начало июля 2028 года судебное разбирательство по делу Тайлера Робинсона, которого обвиняют в убийстве консервативного комментатора и активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает The Guardian.

Процесс пройдет в городе Прово, штат Юта. Отбор присяжных должен начаться 21 июня 2028 года. Защита Робинсона просила перенести начало рассмотрения на январь 2029 года, тогда как вдова Кирка Эрика Кирк настаивала на дате в октябре 2027 года.

Обвинения и позиция защиты

23-летний Робинсон не признал вину в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В случае обвинительного приговора ему может грозить смертная казнь.

По версии прокуроров, в сентябре 2025 года Робинсон стрелял в Кирка с крыши на территории Университета долины Юты, где активист проводил дебаты со своими идеологическими оппонентами. Обвинение утверждает, что у подозреваемого были претензии к политическим взглядам Кирка, в частности к его критике прав геев.

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После стрельбы Робинсон сам сдался полиции, отмечает издание. Ему также предъявили по два обвинения во влиянии на свидетеля и воспрепятствовании правосудию. Согласно судебным документам, следствие считает, что он просил своего соседа по комнате не сотрудничать с полицией и удалить сообщения, которые могли быть доказательствами.

Доказательства по делу

Во время предварительного слушания в июле суд просмотрел видеозапись с изъятыми фрагментами допроса Ленса Твиггза, бывшего соседа Робинсона по комнате. Твиггз сказал следователям, что Робинсон выражал сожаление из-за стрельбы.

В то же время адвокаты обвиняемого ставили под сомнение достаточность доказательств в поддержку версии о политическом мотиве и надежность криминалистических материалов. Речь, в частности, идет о данных о ДНК Робинсона на полотенце, в которое было завернуто огнестрельное оружие.

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