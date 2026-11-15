Высокий суд справедливости Израиля в составе всех 11 судей Верховного суда рассмотрел, может ли министр юстиции выбирать человека для надзора за уголовным расследованием, когда руководители правоохранительных органов не могут осуществлять такой надзор из-за конфликта интересов. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Председатель Верховного суда Ицхак Амит подчеркнул, что слушание должно установить правила для будущих дел, а не определить, кто будет осуществлять надзор за конкретным расследованием в отношении бывшей военной генеральной адвокатки Ифат Томер-Йерушалми.

Причина спора

Расследование касается утечки видеозаписи из центра содержания под стражей Сде-Тейман, а также подозрений в препятствовании установлению лиц, ответственных за эту утечку. Спор о надзоре возник потому, что высокопоставленные должностные лица гражданской правоохранительной системы ранее участвовали в проверке утечки и потенциально могут быть вызваны в качестве свидетелей.

Судьи рассматривали два вопроса: распространяется ли конфликт интересов высокопоставленных сотрудников прокуратуры на их коллег и может ли министр юстиции назначить другого человека для надзора, если дело необходимо вывести за пределы прокуратуры.

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Закон о государственной службе позволяет министру после консультации с уполномоченным по государственной службе поручить другому госслужащему дело, которым обычно занимается должностное лицо, отстраненное от него из-за конфликта интересов. Предметом спора стало применение статьи 23A(d) этого закона к уголовным расследованиям.

Предыдущие назначения

В решении от 16 ноября 2025 года суд разрешил министру юстиции Яриву Левину воспользоваться этими полномочиями в исключительных обстоятельствах дела Томер-Йерушалми. В то же время суд отклонил кандидатуру уполномоченного по жалобам на судей Ашера Кулы, поскольку закон о его должности не позволяет ему выполнять другую работу.

Позднее суд также отклонил назначение отставного судьи Йосефа Бен-Хамо, поскольку он не соответствовал требованию быть старшим государственным служащим. Представитель прокуратуры Ран Розенберг заявил, что перед передачей надзора за пределы правовой системы следует отдельно оценивать участие каждого должностного лица в деле. Амит подчеркнул, что министр не может самостоятельно определять, кто не имеет права вести расследование.

Судьи также обсудили возможность создания заранее определенной процедуры выбора лица, ответственного за надзор, в случае конфликта интересов. Судья Дафна Барак-Эрез предложила разработать такой механизм, а Амит поднял вопрос об отборе по жребию.

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