Высокий суд справедливости Израиля оставил в силе приказ о сносе квартиры палестинца Абдаллы Махмуда Сауда аль-Хатиба в деревне Кафр-Нима недалеко от Рамаллы на Западном берегу реки Иордан. Его обвиняют, среди прочего, в покушении на умышленное убийство, преступлениях с оружием и членстве в незаконном объединении. Как сообщает Jerusalem Post, суд постановил, что исключительная опасность предполагаемых действий оправдывает снос, хотя в результате попытки атаки никто не погиб и не пострадал.

Суд отклонил иск семьи

Коллегия судей Яэль Вильнер, Йехиэля Кашера и Рут Роннен единогласно отклонила иск жены аль-Хатиба и двух его детей. Приказ касается только квартиры, где проживала семья, а не всего здания, которое принадлежит отцу жены обвиняемого и в котором живут другие родственники.

Согласно обвинительному заключению, описанному в решении суда, аль-Хатиб создал ячейку для повторных ракетных атак на израильские цели, изготавливал ракеты и пусковые установки, а также проводил испытания. 17 сентября 2025 года двое участников группы, действуя по его указанию, разместили две ракеты возле Модиин-Илита и совершили необходимые действия для их запуска в направлении города.

Одна из ракет упала и повредила пусковой механизм другой, поэтому ни одна из них не была запущена в направлении города.

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Аргументы судей

Судья Яэль Вильнер отметила, что системная подготовка, наличие запаса ракет и взрывчатки, а также намерение запускать ракеты каждые несколько дней свидетельствовали об особой тяжести дела. Она отклонила аргумент семьи о том, что операция оставалась лишь на стадии планирования.

Приказ был выдан в соответствии с Положением 119 чрезвычайных правил времен Британского мандата, которое предусматривает конфискацию и снос жилья при определенных обстоятельствах. Семья назвала эту меру коллективным наказанием, подчеркнула, что жена и дети не участвовали в предполагаемых действиях аль-Хатиба и не знали о них, и просила ограничиться опечатыванием одной комнаты.

Судья Рут Роннен поддержала решение с оговорками, указав, что непричастность и неосведомленность семьи имеют значение для оценки соразмерности сноса. В то же время она учла связь аль-Хатиба с квартирой, тяжесть выдвинутых против него обвинений и то, что приказ был ограничен одним жилым помещением. Суд также отклонил жалобу на примерно 11-месячную задержку между попыткой атаки и уведомлением о приказе на снос.

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