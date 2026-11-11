Уголовный суд в Каире, Египет, отложил до 18 ноября повторное рассмотрение дела главного редактора независимого египетского издания Mada Masr Лины Атталы. На первом слушании в среду её адвокаты попросили назначить нового судью, сообщает BBC News.

Заочный приговор и повторное рассмотрение

Атталу повторно судят по делу, по которому в 2024 году её заочно приговорили к году лишения свободы за распространение ложных новостей и работу сайта без лицензии. Журналистка заявляла, что на момент вынесения приговора находилась в Египте и не знала о решении суда.

В прошлом месяце другой каирский суд признал её виновной в работе нелицензированного веб-сайта. Ей назначили штраф в размере 3 млн египетских фунтов, или около 56 тыс. долларов, а Mada Masr приказали закрыть. Аттала отмечала, что годами безуспешно пыталась получить необходимую лицензию.

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Заявление ООН о давлении на медиа

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило об усилении давления египетских властей на свободу прессы, в том числе о преследовании и притеснении независимых журналистов. Представитель ведомства призвал Египет прекратить все формы преследования журналистов и медиа, а также отменить меры, направленные на подавление работы Mada Masr и фактчекинговой платформы Matsda2sh.

В сентябре египетские власти провели обыски в домах шести журналистов Matsda2sh — всей редакции платформы — и почти неделю удерживали их без связи с внешним миром. Позднее им предъявили обвинения в присоединении к движению «Братья-мусульмане» и финансировании терроризма. Их адвокаты сообщали, что нескольких задержанных избивали и подвергали воздействию электрического тока, а также заявляли, что доказательства связи журналистов с движением представлены не были.

По оценке «Репортёров без границ» за 2026 год, Египет занимает 169-е место среди 180 стран по уровню свободы прессы. Организация также заявляет, что по меньшей мере 26 журналистов, задержанных в последние годы, всё ещё находятся под стражей.

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