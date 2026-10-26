Высокий суд Кении в Найроби разрешил перейти к полному рассмотрению иска по поводу высказывания министра здравоохранения Адена Дуале, которое, по мнению заявителей, могло нанести ущерб национальному единству. Судья Дэвид Мбуру 22 октября отклонил предварительное возражение Дуале и генерального прокурора, которые настаивали, что дело сначала должна рассмотреть Национальная комиссия по сплоченности и интеграции.

Как сообщает Nation Kenya, судья постановил, что существование комиссии и ее установленные законом полномочия не означают, что истцы были обязаны исчерпать ее процедуры по всем конституционным требованиям до обращения в суд.

Иск из-за пословицы

Иск подали адвокат Лемпаа Суйянка и Гитахи Гитуки. Они просят суд определить, нарушили ли слова, приписываемые Дуале, конституционные стандарты для государственных должностных лиц, в частности обязанность содействовать национальному единству и уважать человеческое достоинство.

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Спор возник из-за публичного выступления Дуале 20 июля 2026 года в избирательном округе Лафей, графство Мандера. По данным истцов, министр использовал сомалийскую пословицу о гиене, привыкшей брать чужое. Они считают, что это заявление могло содержать этническую стереотипизацию. Позднее Дуале объяснил, что пословица была образной и не была адресована какой-либо этнической общине.

Суд не оценивал содержание заявления

Истцы добиваются декларации о том, что государственные должностные лица во время публичных выступлений обязаны соблюдать конституционные принципы национальной сплоченности, равенства, человеческого достоинства и ответственного лидерства. Они также просят разъяснить, что свобода слова не защищает язык ненависти, этническое подстрекательство или пропаганду ненависти.

Судья Мбуру подчеркнул, что на данном этапе суд не решал, действительно ли высказывание Дуале нарушило Конституцию. По его словам, этот вопрос должен быть рассмотрен с учетом доказательств и обстоятельств, при которых прозвучало заявление. Судья также отметил, что требование обязать министра выполнить повестку комиссии нуждается в отдельном изучении.

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