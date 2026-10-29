Суд Кении по трудовым спорам не рассмотрел иск активиста Фрэнсиса Авино, который требовал отменить назначение Адана Мохамеда генеральным комиссаром Налогового управления Кении (KRA). Судья Моника Мбару постановила, что суд не имеет юрисдикции по этому делу, поскольку его следует подавать в Высокий суд, сообщает Nation Kenya.

Иск подали не в тот суд

Мбару поддержала предварительное возражение совета KRA, которое поддержало Национальное казначейство, и не рассматривала иск по существу. Казначейство настаивало, что дело является вопросом публичного права, а не трудовым спором. В KRA также заявили, что Авино не имеет права обращаться с таким делом в суд по трудовым спорам, а назначение следует оспаривать в Высоком суде.

Судья сослалась на решение Верховного суда Кении 2026 года, которое определило пределы полномочий суда по трудовым спорам. Согласно ему, этот суд не рассматривает иски граждан, которые не имеют трудовых отношений с ответчиком, в частности не являются его работниками, работодателями или представителями профсоюзов.

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Вопрос возраста остался нерешенным

Авино признал, что не претендует на должность и не заявляет о нарушении собственного трудового права. Он подал иск в общественных интересах и просил отменить назначение Мохамеда, а также провести новый конкурс. Активист утверждал, что Мохамед превысил обязательный пенсионный возраст для государственных служащих — 60 лет, а законное исключение не было обнародовано. Он также ставил под сомнение прозрачность, конкурсный характер и соответствие назначения принципу отбора по заслугам.

Суд не рассматривал эти утверждения по существу, поэтому вопрос о соответствии Мохамеда должности остался открытым. Глава Национального казначейства Джон Мбади назначил его на трехлетний срок уведомлением в государственной газете от 18 мая 2026 года. Мохамед сменил Хамфри Ваттангу, который в апреле стал высоким комиссаром Кении в ЮАР.

В Высоком суде уже находятся другие иски по поводу этого назначения. Федерация потребителей Кении Cofek обратилась туда после того, как ее предыдущее дело в суде по трудовым спорам не рассмотрели в августе по аналогичным процессуальным основаниям. Отдельный иск подал правозащитник Бернард Опере, который также оспаривает назначение Мохамеда из-за его возраста и правил государственной службы.

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