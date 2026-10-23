Высокий суд Кении в Момбасе назначил на 6 ноября вынесение решения о наказании для 29 человек, осужденных по делу о массовых смертях в лесу Шакахола. Среди них — проповедник Пол Нтенге Маккензи, который вместе с 28 другими обвиняемыми был 19 октября признан виновным в убийстве 190 детей и одного взрослого.

Как сообщает Nation Kenya, судья Диана Каведза поручила службе пробации назначить отдельного сотрудника для каждого осужденного и подготовить индивидуальные отчеты для суда перед назначением наказания. В них должны содержаться данные о месте рождения, образовании, семейных связях, характеристике, отношении к преступлению, возможном раскаянии и предыдущих судимостях.

Отчеты и смягчение наказания

Сотрудники службы пробации также должны собрать мнения родственников осужденных, в том числе о том, готовы ли они принять их обратно в семьи и общины. В отчеты включат оценки воздействия преступлений на потерпевших, в которых будут зафиксированы их опыт, чувства в отношении преступлений и взгляды на возможное наказание.

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Суд должен получить отчеты 30 октября, а с 2 ноября будет рассматривать ходатайства осужденных о смягчении наказания. Они смогут выступить лично или через адвокатов. Судья также поручила обеспечить присутствие всех осужденных на открытых заседаниях.

Выводы суда

Суд пришел к выводу, что смерти стали следствием организованной системы радикализации, принуждения и преднамеренного лишения людей пищи и воды. По выводу суда, Маккензи приказывал последователям поститься до смерти, начиная с детей, а для обеспечения исполнения этих приказов применялись насилие, удержание и лишение пищи и воды.

Голодание было подтверждено как причина смерти в 72 случаях. В других случаях речь шла об асфиксии, ручном сдавливании шеи и травмах головы. Еще в 110 случаях патологоанатомы не смогли установить точную причину смерти из-за разложения тел, однако суд счел, что обстоятельства также указывают на смерть от голодания. В Шакахоле обнаружили 429 тел в неглубоких могилах, хотя этот процесс касался 191 жертвы.

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