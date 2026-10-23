Антикоррупционный суд Кении обратился в Высокий суд за разъяснениями относительно того, кого именно из четырех осужденных следует заслушать перед назначением наказания по делу об отмывании денег, связанному с бывшим губернатором округа Киамбу Фердинандом Вайтиту. Об этом сообщает Nation Kenya.

22 октября главный магистрат Харрисон Бараса заявил, что и защита, и обвинение не уверены в дальнейшей процедуре после решения судьи Высокого суда Роуз Оуго. Обе стороны попросили разрешения обратиться в Высокий суд, чтобы уточнить содержание его постановления.

Дальнейшее рассмотрение 27 октября

Бараса назначил дальнейшее рассмотрение дела на 27 октября, чтобы стороны могли получить разъяснения постановления Высокого суда. До этой даты Вайтиту, его жена Сьюзен Вангари Ндунгу, директор Testimony Enterprises Чарльз Чеге Мбутия и бывший чиновник округа Киамбу Лукас Мванги Вахинья будут оставаться под стражей.

Магистрат также отказал Ндунгу в освобождении под денежный залог и постановил оставить ее в женской тюрьме Лангата до дальнейших процессуальных действий.

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Решение Высокого суда

На прошлой неделе судья Оуго отклонила апелляции Вайтиту, Мбутии и Вахиньи и оставила в силе их приговоры по делу о нарушениях при закупке дорожных работ в округе Киамбу. Вайтиту вернули в тюрьму для продолжения отбывания 12-летнего срока заключения.

В то же время судья удовлетворила встречную апелляцию государства относительно оправдания Ндунгу, Мбутии и Вахиньи по обвинениям в отмывании денег. Она отменила оправдательные решения и постановила вернуть их в магистратский суд для выступлений по вопросу наказания и вынесения приговора.

Вайтиту признали виновным в коррупционном получении 25 млн шиллингов от Testimony Enterprises, которая получила дорожный контракт стоимостью 588 млн шиллингов от администрации округа Киамбу. Суд также оставил в силе запрет для осужденных занимать государственные должности в течение 10 лет.

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