Высокий суд Кении признал преждевременным иск Юридического общества Кении (LSK), оспаривавшего повышение платы за акцизные марки. Судья Розелин Абурили постановила, что общество обратилось в суд до завершения парламентского рассмотрения правил 2023 года, сообщает Nation Kenya.

Спор касался марок для пива, крепких алкогольных напитков, сигарет, бутилированной воды, безалкогольных напитков, соков и косметики. Производители и импортеры платят за них в зависимости от количества выданных марок.

Парламентское рассмотрение не завершили

Суд отметил, что парламентский Комитет по делегированному законодательству прежде всего должен был оценить, соблюдали ли органы власти конституционные требования относительно общественных консультаций, оценки регуляторного воздействия и парламентского контроля. На момент подачи иска комитет еще не завершил проверку правил.

LSK утверждало, что изменения были введены незаконно, а общественные консультации были недостаточными. Общество также заявляло, что не было подготовлено заявление о регуляторном воздействии, документ не был представлен в парламент в течение семи заседаний, а опубликованные правила не отличались от проекта. LSK просило отменить Legal Notice No. 30 of 2023 и приостановить его применение.

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Позиция налогового органа

Налоговое управление Кении (KRA) заявило, что плата за марки не менялась с 2017 года. По данным ведомства, инфляция, обесценивание кенийского шиллинга по отношению к евро и изменение структуры продаж в пользу более дешевых товаров повлияли на финансы системы.

KRA сообщило, что обновленные ставки должны покрыть стоимость марок и помочь погасить долг в размере 4,5 млрд шиллингов перед швейцарской компанией SICPA, поставлявшей марки по контракту 2015 года. Плату за марки для бутылок пива предлагали повысить с 1,50 до 3 шиллингов, а за марки для косметики — более чем втрое, до 2,50 шиллинга.

Ведомство также заявило, что 17 января 2023 года опубликовало уведомление для общественности, пригласило направлять комментарии и 1 февраля провело встречу с заинтересованными сторонами. KRA настаивало, что консультации повлияли на окончательную редакцию правил, а оценка регуляторного воздействия не требовалась, поскольку изменения касались ставок сборов.

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