Высокий суд Кении запретил старшему должностному лицу Государственного департамента земель и пространственного планирования Патрику Макау Мутети и его жене Лилиан Ванзе продавать, передавать или иным образом распоряжаться шестью объектами недвижимости, автомобилем и средствами на двух банковских счетах. Ограничения будут действовать до межстороннего слушания и рассмотрения заявления.

Иск антикоррупционной комиссии

Как сообщает Nation Kenya, заявление в суд подала Комиссия Кении по этике и борьбе с коррупцией (EACC). Она добивается взыскания 244,97 млн кенийских шиллингов, которые, по ее утверждению, шесть компаний, связанных с женой чиновника, получили по контрактам Государственного департамента земель и пространственного планирования.

Лилиан Ванза указана единственным директором компаний Pampire Hyper Solutions, Momentum Solutions, Trihard Solutions, Vineyard Hyper Solutions, Moptive Enterprises Limited и Trimple Agencies Limited. По данным комиссии, эти фирмы получали контракты в период с января 2015 года по сентябрь 2025 года.

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Утверждения о конфликте интересов

EACC утверждает, что Мутети не раскрыл частный интерес, возникший из-за его связи с женой и ее компаниями. Комиссия также заявляет, что чиновник участвовал в закупочных процедурах, влиял на них или содействовал сделкам с компаниями, хотя должен был устраниться от таких процессов.

По версии EACC, контракты преимущественно касались поставок канцелярских товаров и другой продукции через процедуру запроса ценовых предложений. Комиссия считает, что стоимость отдельных закупок превышала пределы, разрешенные для такого способа закупок.

Ограничения касаются недвижимости в Найроби и Конзе, а также счетов в KCB Bank и Co-operative Bank. Комиссия просит либо взыскать 244,97 млн шиллингов, либо конфисковать имущество и автомобиль и реализовать их для возмещения предположительно незаконно полученных средств. Рассмотрение заявления назначено на 19 ноября 2026 года.

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