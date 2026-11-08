Высокий суд Кении временно приостановил назначение 23-летнего Мохамеда Хусейна Дииса на должность Chief II в административной местности Харери в округе Мандера. Как сообщает Nation Kenya, судья Дэвид Мбуру запретил Офису президента и Министерству внутренних дел и национальной администрации публиковать назначение в официальном издании, назначать или утверждать Дииса до рассмотрения иска о процедуре отбора.

Спор из-за возрастного ценза

Иск подал 37-летний Мохамед Харед Иссак, один из четырех кандидатов, вошедших в короткий список. Он заявил, что Дииса рекомендовали на должность, несмотря на то, что тот не соответствовал минимальному возрастному цензу в 35 лет.

Вакансию повторно объявили 14 мая 2026 года. От претендентов требовались гражданство Кении, оценка по экзамену KCSE не ниже C, соответствующая профессиональная квалификация, проживание в этой местности, сертификат о надлежащем поведении, компьютерные навыки и возраст от 35 лет. Собеседования с четырьмя кандидатами провели 26 июня, а 20 июля заместитель комиссара округа рекомендовал назначить Дииса.

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Позиции сторон и выводы суда

Диис признал, что не достиг установленного возраста, однако назвал возрастное ограничение дискриминационным и неконституционным. Он также утверждал, что набрал на собеседовании 61,2% против 60% у Иссака. По его словам, у него была оценка C+ по KCSE, тогда как Иссак и другие кандидаты получили C−, что ниже объявленного требования.

Судья Мбуру отметил, что в протоколах отбора говорилось о намерении обратиться за разрешением смягчить некоторые требования, однако суд не увидел доказательств предоставления такого разрешения. Также ни комиссия по собеседованиям, ни орган, который должен был назначить кандидата, не подтвердили своих полномочий отступать от опубликованных критериев. Суд подчеркнул, что государственные учреждения должны соблюдать объявленные требования либо изменять их законно и прозрачно. Решение не определяет окончательного победителя конкурса, а лишь блокирует назначение до завершения рассмотрения дела.

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