Уголовный суд Никосии на Кипре обязал сторону защиты конкретизировать возражения против материалов, которые обвинение намерено представить по делу о предоставлении гражданства азиатским инвесторам в рамках программы инвестиционного гражданства. Следующее заседание назначено на 23 ноября, сообщает Cyprus Mail.

Обвинения по делу

В деле, известном как процесс о золотых паспортах, фигурируют бывший министр транспорта Мариос Деметриадес, Андреас Деметриадес, Димитрис Деметриадес, Йоргос Деметриадес, Элени Симиллиди, Цзин Ван, Йозеф Фридрих Сантин, Василики Георгиу-Сантин, юридическая фирма Andreas Demetriades & Co LLC и компания Delsk Business Services Ltd.

Им предъявлены обвинения в коррупции, взяточничестве, сговоре с целью мошенничества и отмывании средств, связанных с натурализацией 19 азиатских инвесторов в рамках уже закрытой программы. Среди других пунктов обвинения — предположительно необоснованное применение сниженной ставки НДС в 5% и использование фиктивных счетов-фактур для денежных переводов. Все обвиняемые отрицают предъявленные им обвинения.

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Спор о доказательствах

Защита просит провести отдельное слушание, чтобы определить допустимость доказательств, которые прокуроры планируют использовать в суде. Адвокат Элиас Стефану утверждает, что полиция ненадлежащим образом изъяла материалы из юридической фирмы одной из обвиняемых при исполнении трёх ордеров на обыск в период с 29 по 31 июля 2021 года.

По утверждению Стефану, значительная часть этих материалов нарушает адвокатскую тайну и конфиденциальность коммуникаций либо не относится к делу. Речь идёт о мобильных телефонах, системных блоках компьютеров, жёстких дисках, других носителях информации и бумажных файлах. Специалисты полиции извлекли электронные данные с носителей и сохранили их на отдельном жёстком диске, который в материалах процесса обозначен как вещественное доказательство №231.

Представительница обвинения Харис Караолиду заявила, что для отдельного слушания защита должна указать конкретные материалы, против использования которых она возражает. Суд отметил, что если перечислить каждый документ или сообщение невозможно из-за потенциально миллионов электронных писем, защита должна как минимум определить категории доказательств, которые считает защищёнными или не подлежащими использованию. Стефану согласился и попросил время на подготовку такого перечня.

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