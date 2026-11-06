Суд в Колумбии обязал фонд первой леди Аны Лусии Пинеды в течение 48 часов опубликовать детализированный отчет обо всех частных пожертвованиях, полученных для помощи пострадавшим от землетрясения 10 августа. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Пинеда, супруга президента Абелардо де ла Эсприэльи, курирует значительную часть частных взносов, предназначенных для помощи и восстановления после землетрясения магнитудой 7,4. По данным агентства, стихия унесла более 330 жизней, разрушила свыше 30 тысяч домов и затронула сотни тысяч человек.

Требование суда

Согласно решению, принятому в четверг, фонд Colombia Luz y Sonrisas должен представить комплексный отчет об управлении средствами. В нем необходимо четко, точно и последовательно описать распределение всех средств, которые фонд получил, администрировал, направлял или распределял.

Судебное решение стало следствием иска оппозиционного сенатора Алехандро Окампо. Он поставил под сомнение отчетность фонда после того, как тот не предоставил полных ответов на 20 детальных вопросов, в том числе о личностях доноров, административных расходах и механизмах контроля.

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Вопросы к темпам восстановления

Оппозиционные политики критикуют медленные темпы восстановления в западной Колумбии и заявляют, что критически необходимая помощь до сих пор не поступила в наиболее пострадавшие общины. Ущерб от землетрясения они оценивают в 9,5 млрд долларов. Критики также говорят о расхождении между объявленными президентом совместными обязательствами по помощи на сумму более 200 млн долларов и ее фактическим предоставлением на местах.

В промежуточном отчете за период до середины октября фонд сообщил, что управлял более чем 17 млн долларов частных пожертвований и предоставил экстренную помощь 48 тысячам человек. В то же время документ раскритиковали за отсутствие детализированных данных о расходах на разрушенное жилье, школы и больницы.

Пинеда ранее заявляла, что денежные резервы намеренно не распределялись сразу, поскольку их планируют использовать на втором этапе структурного восстановления и строительства постоянного жилья для семей, потерявших все.

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