Суд по вопросам планирования и окружающей среды штата Квинсленд в Австралии отменил одобрение городского совета Голд-Коста на строительство 14-этажной жилой башни в пригороде Кирра. Судья Николь Кеффорд постановила, что проект стоимостью 130 млн долларов не оправдывает превышение местного ограничения высоты на 50%.

Как сообщает ABC News Australia, жители оспорили разрешение, выданное городским советом в октябре 2025 года. Запланированная башня на Хейг-стрит должна была иметь высоту 43,5 метра и, согласно выводу суда, визуально доминировала бы над районом, создавая для жителей эффект городского каньона.

Превышение ограничений

Девелопер Immerse Projects получил разрешение на объект с 317 спальнями. Это почти в восемь раз превышало стандартную плотность застройки, установленную правилами планирования Голд-Коста. Городская схема планирования допускает превышение ограничений плотности и высоты при соблюдении ряда критериев, в частности касающихся внешнего вида здания и его влияния на комфорт жителей района.

Совет Голд-Коста и застройщик признавали несоответствие проекта нормам высоты и плотности. В то же время они утверждали, что архитектурные решения должны были уменьшить визуальное воздействие здания.

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Оценка дизайна

Судья Кеффорд отметила, что ранее согласованное девятиэтажное здание имело дизайн, почти идентичный предложенной 14-этажной башне. По ее мнению, многочисленные угловые и изогнутые выступы и углубления не создавали целостного и гармоничного вида сооружения.

В письменном решении суд не определял, допустима ли запланированная плотность застройки. Однако судья указала, что масштаб несоблюдения ограничения высоты является основанием для отказа. Она также подчеркнула, что даже предположение о приемлемости плотности не было бы достаточным для одобрения проекта.

Решение было принято на фоне отдельного спора по поводу другой высотной застройки на Голд-Косте: городской совет обратился в Высокий суд Австралии с ходатайством о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда Квинсленда.

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