Высокий суд Лахора в Пакистане поручил адвокату Норин Ниязи, сестры основателя PTI и бывшего премьер-министра Имрана Хана, подать отдельное заявление в суд относительно ее медицинского лечения и разрешения на встречи с семьей. Как сообщает Dawn, судья Абхер Гул Хан дал это распоряжение во время рассмотрения заявления Сакины Ниязи об оспаривании продления превентивного содержания под стражей Норин Ниязи и доктора Узмы Хан.

Госпитализация Норин Ниязи

Вечером 28 октября 70-летнюю Норин Ниязи перевели в Пенджабский институт кардиологии из-за ухудшения состояния здоровья. Это произошло по рекомендации врачей тюрьмы Кот-Лахпат, где ее содержат.

Адвокат Рана Мудассар Умар сообщил суду, что заявление о лечении и встречах с родственниками уже подали заместителю комиссара. Судья также поручил подать отдельное заявление непосредственно в суд.

Генеральный секретарь PTI Салман Акрам Раджа, присутствовавший на заседании, заявил, что Норин Ниязи находится в отделении интенсивной терапии. По его словам, ни членам ее семьи, ни адвокату не разрешили встретиться с ней. Он добавил, что не знает, находится ли она все еще в больнице или ее вернули в тюрьму.

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Оспаривание продления задержания

Рана Мудассар Умар заявил, что законных оснований для продления содержания Норин Ниязи и Узмы Хан под стражей нет. Он также сказал, что Норин Ниязи ранее не имела сердечных заболеваний, и поставил под сомнение обстоятельства ее госпитализации.

По словам адвоката, новые распоряжения о задержании повторяют предыдущие, но содержат другие даты. Он считает, что приостановление уведомления о задержании открыло бы путь к освобождению женщин.

Сестер Имрана Хана задержали в сентябре в соответствии со статьей 3 MPO, когда PTI готовилась к протестному маршу на Исламабад. Первоначальный 30-дневный срок содержания должен был завершиться 19 октября для Алимии Хан и 20 октября для Узмы и Норин Ниязи, однако правительство сообщило суду, что 7 октября сроки были продлены.

24 сентября Высокий суд Лахора отклонил ходатайства о немедленном приостановлении постановлений о превентивном задержании Норин Ниязи и Узмы Хан. Заявление Шахреза Хана относительно задержания его матери Алимии Хан еще не назначено к рассмотрению.

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