В Пакистане Высокий суд Лахора запросил у Департамента внутренних дел провинции Пенджаб отчёты по делам об оспаривании продления задержания сестёр основателя партии PTI Имрана Хана. Суд также рассматривает ходатайство о предоставлении медицинской помощи Норин Ниази.

Как сообщает Dawn, судья Абхер Гул Хан обязал ведомство представить отчёты до 14:00. Заявления подали дочь Норин Сакин и Шахрез Хан, сын другой сестры Имрана Хана — Алимы Хан.

Оспаривание продления задержания

Алима Хан, Норин Ниази и их сестра Узма Хан были задержаны в сентябре на основании Ордонанса Пенджаба о поддержании общественного порядка 1960 года. Это произошло, когда PTI готовилась к маршу на Исламабад с требованием освободить Имрана Хана из заключения.

Алиму задержали 20 сентября на 30 дней, а Норин и Узму — на следующий день на такой же срок. После окончания первоначального срока правительство Пенджаба сообщило суду, что задержание было продлено ещё на 30 дней.

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Адвокат заявителей Рана Мудассар Умар утверждал, что продление задержания было незаконным. По его словам, после истечения первых 30 дней соответствующее уведомление издал заместитель комиссара Лахора. Он также заявил, что задержанным не позволяли встречаться с родственниками и адвокатами, и попросил суд признать новые распоряжения о задержании незаконными.

Состояние здоровья Норин Ниази

Норин Ниази перевели из тюрьмы Кот-Лахпат в Институт кардиологии Пенджаба после ухудшения её здоровья — по рекомендации тюремных врачей. Советник премьер-министра по политическим вопросам Рана Санаулла ранее сообщил Сенату, что после оказания медицинской помощи в Лахоре Норин чувствует себя хорошо.

В прошлую пятницу Высокий суд Лахора поручил адвокату Ниази подать отдельное ходатайство относительно лечения и встреч с семьёй. Генеральный секретарь PTI и адвокат Салман Акрам Раджа также сообщил суду о задержании водителя Алимы Хан и попросил проявить к нему снисхождение.

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