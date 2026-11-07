Высокий суд Лахора в Пакистане обязал два частных медицинских колледжа скорректировать плату за обучение и вернуть студентам излишне взысканные средства до 29 ноября. Суд также постановил, что учреждения не должны допускать неблагоприятного отношения к студентам, обратившимся в суд.

Спор о стоимости обучения

Как сообщает The Express Tribune, дело касалось решений Пакистанского медицинского и стоматологического совета (PM&DC) об ограничении платы за программы MBBS и BDS в частных медицинских и стоматологических учреждениях.

В уведомлении PM&DC от 28 апреля 2025 года максимальная стоимость обучения была определена на уровне 1,8 млн пакистанских рупий. Для сессии 2025 года предусматривалось повышение на 5%, а с 2026 года — пересмотр в соответствии с инфляцией по индексу потребительских цен. Следующим уведомлением от 6 октября 2025 года предельная плата за сессию 2025–2026 была установлена на уровне 1,89 млн рупий.

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Иски колледжей и студентов

Три частных учебных заведения оспаривали полномочия PM&DC устанавливать или ограничивать плату за обучение. Они заявляли, что закон позволяет колледжам самостоятельно определять и публиковать структуру платежей, а регулятор не имеет права устанавливать единый верхний предел.

Одновременно студенты или их родители подали 12 связанных исков. Они требовали исполнить решения регулятора и заявляли о взимании колледжами завышенной платы за обучение и других несанкционированных сумм. PM&DC настаивала, что контроль стоимости образования относится к ее регуляторным полномочиям и необходим для защиты студентов и соблюдения единых стандартов в признанных медицинских и стоматологических учреждениях.

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