Высокий суд Лесото дал Управлению развития высокогорья Лесото (LHDA) и трасту Seinoli до 17 ноября для завершения внесудебных переговоров о передаче данных о сообществах, затронутых проектом Lesotho Highlands Water Project. Об этом сообщает Daily Maverick.

Спор о доступе к данным

Seinoli Trust обратился в суд, стремясь оспорить отказ LHDA предоставить сведения. Траст заявил, что данные необходимы, чтобы выяснить, не ухудшилось ли положение жителей вблизи водного проекта и получили ли семьи надлежащую компенсацию в соответствии с договором между Лесото и Южной Африкой.

Исполнительный директор юридического центра Seinoli Рейтуметсе Нкоти-Мабула сообщила, что организация впервые направила запрос 28 марта 2023 года, потребовав предоставить информацию в течение 14 рабочих дней. Не получив ответа, Seinoli повторно обратился 26 апреля. LHDA ответило 22 июня, заявив, что информация является его интеллектуальной собственностью и не может передаваться третьим лицам.

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Позиции сторон

Seinoli запрашивает результаты переписей и социально-экономических исследований людей, затронутых проектом, инвентаризацию земель и имущества, карты и фотографии сельскохозяйственных участков. В перечень также входят сведения о жилье, скоте, пастбищах, фруктовых деревьях, лекарственных растениях и могилах, а также суммы оценки имущества, предложения о компенсации, подписанные соглашения и документы по жалобам.

По словам Нкоти-Мабулы, в 2021–2022 годах Seinoli проводил консультации с людьми, домохозяйствами и сообществами, затронутыми фазой 1A проекта, включающей плотину Катсе и водохранилище Муэла. Некоторые участники консультаций заявляли, что не получили полной компенсации за причиненные проектом потери. Около 100 человек, домохозяйств и сообществ также пожаловались, что их жизнь стала сложнее после реализации проекта.

Генеральный директор LHDA Тенте Тенте отверг незаконность отказа. Он заявил, что часть запрашиваемых социально-экономических данных в то время еще собиралась, а закон о защите данных запрещает передачу персональной информации без согласия соответствующих лиц. После решения суда адвокат Seinoli Релебогиле Тухло сообщил, что траст направит LHDA перечень всей необходимой информации.

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