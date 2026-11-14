Суд в штате Луизиана, США, приговорил 31-летнего Кедрейона К. Уильямса из города Нью-Роудс к трём пожизненным срокам лишения свободы и химической кастрации. Его признали виновным по трём эпизодам изнасилования первой степени, непристойном поведении в отношении несовершеннолетних и хранении материалов сексуального насилия над детьми, сообщает The Independent.

Обстоятельства дела

По данным прокуратуры 18-го судебного округа, Уильямс совершал сексуальное насилие в отношении нескольких детей в возрасте от 8 до 11 лет. По утверждению прокуратуры, преступления происходили в разных местах, в том числе на пожарных станциях, где он был волонтёром, на работе и дома.

Прокуратура также заявила, что в телефоне осуждённого обнаружили видео с участием ребёнка. Расследование началось после того, как мать одной из потерпевших обратилась в полицию с информацией, которую ей сообщил ребёнок. Впоследствии правоохранители установили других потерпевших.

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Приговор и дополнительное наказание

Уильямс ранее служил офицером полиции на неполной ставке в департаменте полиции Нью-Роудса — с октября 2017 года по май 2019 года. Его арестовали в июле 2024 года. Коллегия из 12 присяжных признала его виновным после четырёхдневного судебного разбирательства, совещаясь 39 минут.

Каждый из трёх приговоров за изнасилование первой степени предусматривает обязательное пожизненное лишение свободы. Окружной прокурор Тони Клейтон также подал ходатайство о дополнительном наказании в виде кастрации из-за тяжести преступлений.

Химическая кастрация предполагает применение рецептурных препаратов для снижения уровня тестостерона и подавления сексуального влечения; в отличие от хирургической процедуры, она обратима. Луизиана является единственным штатом США, где закон допускает хирургическую кастрацию осуждённых за отдельные сексуальные преступления против детей младше 15 лет, однако департамент исполнения наказаний штата в сентябре сообщил, что ни разу не применял такую процедуру.

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