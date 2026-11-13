Суд в американском штате Луизиана временно запретил Kalshi, Polymarket, Robinhood и другим операторам рынков прогнозов предлагать жителям штата контракты на события. Ограничение будет действовать до 22 ноября, хотя суд может его продлить, сообщает UPI.

Обращение властей штата

Судья окружного суда штата Джеффри Джонсон вынес решение через несколько часов после того, как генеральный прокурор Луизианы Лиз Меррилл подала в суд обращение против 30 корпоративных структур. Власти штата обвиняют их в нарушении законов Луизианы об азартных играх.

В решении Джонсон отметил, что обращение генерального прокурора содержит утверждения о нарушении закона, запрещающего несанкционированные онлайн-азартные игры, а также других законов штата. По оценке судьи, описанная в обращении деятельность компаний может причинить штату и его жителям немедленный и непоправимый ущерб.

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Позиция операторов

Джонсон вынес временное решение, не заслушав аргументы ответчиков. Слушание по вопросу предварительного судебного запрета назначено на 30 ноября.

Глава судебных споров Kalshi Джови Дедай заявил, что компания подала ходатайство о временном запрете и предварительном судебном предписании против Луизианы. По его словам, работа бирж, регулируемых на федеральном уровне, относится исключительно к компетенции федерального правительства.

Коалиция рынков прогнозов назвала иск Луизианы попыткой распространить полномочия штата на рынки, регулируемые федеральными властями. Генеральный директор отраслевой ассоциации Digital Chamber Коди Карбоун также раскритиковал иск.

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