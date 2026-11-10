Высокий суд Малайзии разрешил бывшему премьер-министру Наджибу Разаку отбывать оставшуюся часть сокращённого шестилетнего срока по делу SRC International под домашним арестом в Куала-Лумпуре. Он должен находиться по адресу в районе Таман-Дута до 23 августа 2028 года, сообщает Channel NewsAsia.

Новое решение суда

6 ноября Разак покинул тюрьму Каджанг после того, как его партия уплатила штраф в размере 50 млн ринггитов, или около 12,3 млн долларов США. Уплата штрафа была условием исполнения решения о домашнем аресте.

Однако через несколько часов Разака вернули в тюрьму, поскольку генеральный прокурор временно заблокировал его перевод, заявив о необходимости дополнительных юридических разъяснений. После заявления генерального прокурора Высокий суд отменил предыдущее распоряжение об освобождении после уплаты штрафа и заменил его постановлением о дальнейшем отбывании сокращённого срока под домашним арестом.

Помилование и другие приговоры

Разак находится в тюрьме с августа 2022 года, когда высший суд Малайзии оставил в силе его приговор за злоупотребление властью, преступное нарушение доверия и отмывание денег по делу SRC International. SRC International была бывшей дочерней компанией государственного инвестиционного фонда 1MDB.

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В 2024 году Совет по помилованию Малайзии сократил первоначальный 12-летний срок Разака до шести лет, а штраф — с 210 млн до 50 млн ринггитов. В сентябре 2026 года король Малайзии султан Ибрагим Искандар предоставил ему условное помилование, предусматривавшее домашний арест после уплаты назначенного судом штрафа.

Домашний арест касается только сокращённого срока по первому делу. Он не распространяется на отдельный 15-летний срок, назначенный Разаку в декабре 2025 года по второму крупному делу, связанному со скандалом вокруг 1MDB. Бывший глава правительства обжалует этот приговор.

Ситуация вызвала публичный спор между королевским дворцом и офисом генерального прокурора по поводу исполнения указа о помиловании. Дворец заявил, что полномочие предоставлять помилования является королевской прерогативой, тогда как офис генпрокурора объяснил свои действия необходимостью выяснить юридические последствия предыдущего судебного решения.

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