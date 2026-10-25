Федеральный суд в Мексике признал достаточными основания для продолжения уголовного производства в отношении бывшего прокурора штата Чиуауа Сесара Хауреги Морено по делу о государственной измене. Решение приняли в комплексе федеральной тюрьмы Альтиплано в Альмолоя-де-Хуаресе 25 октября 2026 года. Хауреги оставили под стражей на время дальнейшего расследования.

Как сообщает The Rio Times, судья Рикардо Альфонсо Сантос Дорантес объявил решение после закрытого слушания. Федеральная прокуратура Мексики представила около 150 доказательств, тогда как защита настаивала, что они не подтверждают ответственность бывшего чиновника.

Обстоятельства дела

Дело связывают с операцией против подпольной нарколаборатории, которая состоялась в апреле 2026 года в Эль-Пинале, муниципалитет Морелос в штате Чиуауа. После рейда автомобиль из колонны сорвался в ущелье и взорвался. Погибли руководитель следственного агентства штата Педро Роман Осегера Сервантес, его охранник Мануэль Хенаро Мендес Монтес и двое граждан США.

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Прокуратура утверждает, что Хауреги разрешил иностранному персоналу действовать без надлежащего разрешения в операциях, которые относятся к компетенции федеральных сил. Мексиканские СМИ, на которые ссылается издание, назвали двух погибших американцев агентами ЦРУ, работавшими под прикрытием. В то же время в процитированных заявлениях прокуратуры их называли лишь иностранным персоналом, а подтверждение от правительства США не приводилось.

Позиция защиты и возможное наказание

Адвокаты Хауреги Хосе Рамон Флорес и Эктор Вильясана заявили, что доказательства обвинения неубедительны. По словам Вильясаны, среди 80–90 свидетельств в материалах дела нет таких, которые непосредственно указывали бы на его подзащитного. Защита планирует обжаловать содержание под стражей через процедуру ампаро — конституционный механизм защиты прав.

Согласно статье 123 Федерального уголовного кодекса Мексики, государственная измена наказывается лишением свободы на срок от пяти до 40 лет, а также штрафом до 50 тысяч песо. Решение суда не является приговором и не означает признания Хауреги виновным.

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