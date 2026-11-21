Суд в Гааге запретил китайскому автопроизводителю BYD импортировать, производить, продавать и осуществлять другие коммерческие операции с внедорожником Ti7 на территории Европейского Союза. Суд постановил, что дизайн модели нарушает зарегистрированный в ЕС дизайн Land Rover Defender, сообщает Motor1.

Дизайн Defender стал предметом спора

BYD Ti7 — подключаемый гибридный внедорожник на пять или семь мест, который компания представила в Китае в прошлом году и готовит к выходу на международные рынки. Jaguar Land Rover обратил внимание на его угловатый кузов, вертикальные окна, плоскую линию крыши и запасное колесо в задней части автомобиля.

В суде BYD настаивала, что модели отличаются фарами, решеткой радиатора, бамперами, капотом, окнами и колесными арками. Однако суд решил, что эти различия не меняют общего впечатления от двух автомобилей.

В решении указано, что характерными чертами Defender являются закругленные боковины и углы, панель в задней стойке кузова, закругленные вырезы колесных арок, сплошная линия остекления и общий силуэт. Jaguar Land Rover ссылалась на регистрацию дизайна в ЕС в 2018 году, проведенную до публичного дебюта нынешнего поколения Defender.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Штрафы и намерение обжаловать решение

Европейские подразделения BYD должны прекратить нарушение в течение недели после получения решения. За его невыполнение суд установил штраф в размере 100 тысяч евро за каждый день или часть дня нарушения. В качестве альтернативы Jaguar Land Rover может выбрать взыскание 25 тысяч евро за каждое нарушение, однако общая сумма не может превышать 10 миллионов евро.

Ti7 пока не продается в ЕС, а BYD заявляла суду, что не имеет конкретных планов по запуску модели на этом рынке. В то же время компания не обязалась не выходить на европейский рынок, что стало одним из оснований для запрета.

Решение является предварительным: Jaguar Land Rover имеет шесть месяцев, чтобы начать основное производство. Суд также отказался вводить запрет в Великобритании и признал, что не имеет юрисдикции в отношении BYD UK. BYD заявила, что Ti7 является результатом ее независимой дизайнерской работы и не нарушает прав Jaguar Land Rover, и намерена обжаловать решение.

Читай нас в