Федеральный высокий суд Нигерии в Абудже постановил окончательно конфисковать 163 592 доллара по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с юридической фирмой из США. Решение по ходатайству нигерийской Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) вынес судья М. С. Лиман.

Как сообщает Premium Times Nigeria, суд пришел к выводу, что нигерийский бизнесмен Акпаси Озиегбе не смог подтвердить законное право собственности на средства. EFCC отследила деньги на валютном счете в United Bank for Africa, открытом на имя Micoz Bluelink Enterprise.

Версия следствия

По утверждению EFCC, Озиегбе выдавал себя за Эдварда Кемпбелла — бывшего сотрудника американской компании Applied Industrial Technologies, получившего травму на работе. 27 июня 2022 года он якобы обратился в юридическую фирму Steven J. Mandel & Co. от имени Кемпбелла, заявив о невыплате согласованной компенсации.

Фирме сообщили, что Applied Industrial Technologies выписала чек на 165 157 долларов в качестве компенсации. Человек, представлявшийся Кемпбеллом, попросил юристов удержать свой гонорар и перевести остаток на указанный банковский счет. 20 июля 2022 года на него поступили 163 592 доллара.

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Блокировка средств и судебное решение

На следующий день JPMorgan Chase Bank сообщил юристам, что чек был изменен и являлся фиктивным. Юридическая фирма связалась с Applied Industrial Technologies, а также уведомила Секретную службу США и ФБР.

UBA также отметил перевод как подозрительный и запросил подтверждение через свой банк-корреспондент Citi Bank. После подтверждения мошеннического характера операции банк наложил обременение на средства после запроса JPMorgan Chase Bank о возврате денег.

В сентябре 2024 года суд заморозил счет, а в августе 2025 года вынес промежуточное решение о конфискации и предложил всем заинтересованным лицам обосновать свои претензии. EFCC заявила, что средства должны быть переданы Steven J. Mandel & Co. через федеральное правительство Нигерии. Ранее комиссия объявила Озиегбе в розыск в связи с предполагаемым мошенничеством.

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