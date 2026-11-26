Федеральный административный суд Германии в Лейпциге постановил, что членство в организации, лишь подозреваемой в экстремизме, само по себе не является основанием для лишения разрешения на оружие. Решение касается двух баварских политиков партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которые ранее входили в молодежную организацию Junge Alternative, сообщает Tagesschau.

Дела политиков AfD

Суд рассмотрел три дела, в том числе иски депутата баварского ландтага Кристофа Ретшера и главы фракции AfD в городском совете Хаара близ Мюнхена Оскара Липпа. В 2022 году, который имел значение для рассмотрения исков, оба состояли в Junge Alternative — тогдашней молодежной организации AfD.

В том году баварское отделение Junge Alternative находилось под наблюдением из-за подозрений в экстремистской деятельности. Власти отозвали у Ретшера карточку владельца оружия для спортивной стрельбы, а у Липпа — малое разрешение на ношение оружия, стреляющего холостыми патронами, газового и сигнального оружия. Их иски ранее удовлетворил Высший административный суд Баварии в Мюнхене.

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Федеральный административный суд согласился с этим выводом: для отзыва разрешения должно быть установлено, что организация действительно преследует цели, противоречащие конституции. Одного лишь статуса организации, подозреваемой в экстремизме, недостаточно.

Решение по рейхсбюргеру

В то же время суд отклонил иск мужчины, которого отнесли к движению «рейхсбюргеров». Суд отметил, что он не признает правопорядок Германии, поэтому запрет на приобретение и владение оружием остается в силе. Такое ограничение возможно для предотвращения опасности, в частности когда человек не считает законодательство об оружии обязательным для себя.

На федеральном уровне Junge Alternative в 2023 году классифицировали как безусловно правоэкстремистскую организацию, а в марте 2025 года она самораспустилась. Федеральное ведомство по охране конституции в мае 2025 года также отнесло AfD к безусловно правоэкстремистским силам. Однако в феврале 2026 года административный суд Кельна временно запретил ведомству называть партию таковой до завершения рассмотрения основного дела в первой инстанции.

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