Высший земельный суд Дюссельдорфа в Германии признал недействительным положение в общих условиях договоров Vodafone, которое предоставляло оператору право в одностороннем порядке изменять условия контрактов. Суд также обязал компанию прекратить использовать это положение, сообщает Der Spiegel.

Иск против Vodafone подал Федеральный союз центров защиты прав потребителей Германии. Организация сочла это положение неприемлемым для клиентов и противоречащим нормам гражданского законодательства.

Иск из-за повышения тарифов

С весны 2023 года Vodafone повысил на 5 евро в месяц тарифы по многим договорам на услуги фиксированного интернета. В связи с этим объединение потребителей подало коллективный иск в Высший земельный суд Хамма. К нему уже присоединились более 121 тысячи человек.

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Защитники прав потребителей стремятся добиться возврата средств вместе с процентами, которые Vodafone мог получить без надлежащих оснований. По их данным, действие договора не имеет значения для возможности требовать возмещения. К коллективному иску могут присоединиться и другие клиенты Vodafone.

Решение еще не вступило в силу

Суд в Дюссельдорфе сослался на решение Суда Европейского Союза, принятое в сентябре. Европейский суд отметил, что поставщики не имеют автоматического права в одностороннем порядке изменять условия договоров.

В то же время решение дюссельдорфского суда не устанавливает, были ли законными сами повышения тарифов Vodafone в 2023 году. Компания заявила, что анализирует решение и его возможные последствия. Vodafone может подать жалобу в Федеральный суд на отказ в допуске кассации. Слушание по коллективному иску в суде Хамма назначено на 3 ноября 2027 года.

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