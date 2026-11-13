Федеральный суд в Нью-Йорке, США, отклонил ходатайство двух американских подразделений ФИФА, которые пытались помешать УЕФА собирать доказательства относительно действий президента международной футбольной федерации Джанни Инфантино. Речь идет о предложенном плане привлечения частных инвесторов к коммерческим интересам ФИФА в чемпионате мира и других турнирах, сообщает Deutsche Welle.

Решение суда

Судья Южного округа Нью-Йорка Жаннетт Варгас постановила, что американские структуры ФИФА не имеют прямого, существенного и юридически защищаемого интереса в этом деле. В восьмистраничном решении судья отметила, что ни эти структуры, ни сама ФИФА, согласно материалам дела, не должны быть сторонами возможного уголовного производства.

УЕФА подала запрос об истребовании доказательств в августе. Конфедерация заявляла, что стремится добиться отстранения Инфантино от должности и подаст уголовную жалобу в Швейцарии, если найдет доказательства финансовых нарушений. После решения суда УЕФА может обращаться с запросами об истребовании документов, связанных со сделкой.

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План FIFA Forward Enterprise

УЕФА стремится получить документы от американского банка JP Morgan и инвестиционной компании Thrive Capital, принадлежащей Джошуа Кушнеру. Конфедерация, в частности, поднимала вопрос о том, как Thrive Capital выбрали для руководства группой инвесторов.

Инфантино предлагал создать FIFA Forward Enterprise для управления коммерческими интересами ФИФА в чемпионате мира и других соревнованиях с возможностью продажи миноритарных долей частным инвесторам. План, обнародованный в июле, отклонили три континентальные футбольные конфедерации, а УЕФА угрожала бойкотом будущих турниров ФИФА, если он не будет отменен.

По данным DW, 211 ассоциациям-членам ФИФА предлагали по 20 млн долларов, или 18,1 млн евро, за одобрение проекта. В августе Инфантино в итоге отказался от плана. Адвокаты ФИФА заявили, что суд не рассматривал обоснованность запроса УЕФА и что пока предоставлять какие-либо документы не обязаны.

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