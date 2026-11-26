Суд штата Нью-Йорк в США обязал основателей криптоторговой компании NovaTechFx и майнинговой фирмы AWS Mining Синтию и Эдди Петиона выплатить $1,37 млрд. Решение касается мошеннических схем, от которых пострадали сотни тысяч инвесторов в разных странах, в том числе 11 тысяч жителей штата Нью-Йорк, сообщает CoinDesk.

Иск генерального прокурора

Судебное решение было принято после иска, который генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в Верховный суд штата в июне 2024 года. По данным ее офиса, NovaTech и AWS Mining привлекали вкладчиков через церковные молитвенные группы, социальные сети и чаты WhatsApp, обещая высокую прибыль от торговли криптовалютами и на валютном рынке.

Офис Джеймс заявлял, что эти схемы, среди прочего, были ориентированы на гаитянских беженцев и семьи иммигрантов. Генеральный прокурор отметила, что NovaTech привлекала людей через религиозные и общественные группы, обещая им лучшую жизнь и лишая сбережений.

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Другие фигуранты дела

Офис генерального прокурора также добился выплат почти $6 млн от четырех других лиц, причастных к схеме. Всем им навсегда запретили работать в сферах ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, NovaTech привлекла около $650 млн от более чем 200 тысяч инвесторов в 2019–2023 годах. В августе 2024 года SEC предъявила компании обвинения в мошенничестве. NovaTech прекратила работу в мае 2023 года после того, как инвесторы столкнулись с трудностями при выводе средств. В августе 2025 года Синтии и Эдди Петионам запретили работать в сферах ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют.

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