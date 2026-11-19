Международный суд ООН в Гааге постановил, что Мьянма совершила акты геноцида против мусульманского меньшинства рохинджа в ходе так называемых операций по зачистке почти десять лет назад. Суд пришел к выводу, что эти действия подпадают под Конвенцию ООН о геноциде и были совершены с намерением уничтожить значительную часть населения рохинджа в Мьянме, сообщает The Guardian.

Решение после семи лет рассмотрения

Иск против Мьянмы подала Гамбия от имени пострадавших рохинджа. Дело основывалось, в частности, на заявлениях, которые расценивались как свидетельствующие о геноцидальных намерениях, а также на моделях поведения военных во время нападений в штате Ракхайн. Речь шла об убийствах людей, пытавшихся бежать, и препятствовании их возвращению.

Военная кампания Мьянмы в 2016–2017 годах вынудила более 700 тысяч преимущественно мусульман-рохинджа бежать в Бангладеш. Беженцы сообщали о массовых убийствах взрослых и детей, групповых изнасилованиях и сожжении деревень. В январе суд в закрытом режиме заслушал показания пострадавших, прибывших из лагерей в Бангладеш.

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Ситуация рохинджа

Более миллиона представителей народа рохинджа до сих пор живут в Бангладеш, в крупнейшем в мире поселении беженцев. В Мьянме, где преобладает буддийское население, по оценкам, остаются менее 600 тысяч рохинджа.

Власти Мьянмы отрицали геноцид и утверждали, что военные действия были направлены против вооруженной группы рохинджа, осуществлявшей партизанские нападения. В то же время Международный суд ООН, решения которого являются обязательными, не имеет механизма их прямого принудительного исполнения. Его постановления могут иметь дипломатический вес и влиять на международные действия, в том числе санкции.

Это первое решение суда, в котором государство непосредственно признано ответственным за геноцид. Ранее в делах о преступлениях во время войн на Балканах суд не установил прямой ответственности государств за геноцид, хотя Сербия была признана ответственной за непредотвращение и ненаказание геноцида в Сребренице.

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