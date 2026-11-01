Федеральный конституционный суд Пакистана 6 ноября рассмотрит петицию в общественных интересах об ограничении доступа к социальным сетям для детей младше 16 лет. Федеральному правительству и другим ответчикам направили уведомления о слушании, которое проведет коллегия из трех судей под председательством судьи Амера Фарука.

Состав коллегии и петиция

В состав коллегии также вошли судьи Рози Хан Барреч и Саед Аршад Хусейн Шах. Ранее судья Фарук отменил решение канцелярии суда, признавшей петицию неприемлемой к рассмотрению. Он удовлетворил апелляцию и назначил слушание по обращению двух адвокатов Верховного суда — Шераза Заки и Моина Ахтара.

Как сообщает Dawn, авторы петиции утверждают, что пакистанские дети сталкиваются в соцсетях с кибербуллингом, дизайном платформ, который может вызывать зависимость, сексуализированным контентом и прославлением алкоголя. По их мнению, это вредит психическому и моральному развитию детей.

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Каких мер требуют заявители

В петиции отмечается, что пакистанское законодательство сейчас не требует проверки возраста для доступа к социальным сетям. Авторы обращения указывают, что Закон о предотвращении электронных преступлений 2016 года не содержит отдельных ограничений для пользователей младше 16 лет.

Заявители просят суд обязать правительство внести изменения в этот закон, введя возрастную верификацию и ограничения доступа к соцсетям для лиц младше 16 лет. Они также требуют от регулятора электронных СМИ PEMRA более строго контролировать соблюдение стандартов контента в часы, когда телевизионные программы могут смотреть дети. Отдельно петиция предусматривает координацию правительства с социальными платформами по вопросам родительского контроля, а также меры в отношении детей, которые не посещают школу или прекратили обучение.

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