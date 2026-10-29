Суд в Карачи, Пакистан, принял окончательное обвинительное заключение по делу о пожаре в торговом центре Гул-Плаза и отклонил ходатайство о добавлении к делу обвинений в убийстве и терроризме. Решение в среду принял судебный магистрат Южного округа Аасим Аслам, сообщает Dawn.

Ходатайство пяти владельцев магазинов

Ходатайство подали пять владельцев магазинов, которые просили внести обвинения в убийстве и терроризме в первоначальный полицейский рапорт. Суд его отклонил, одновременно приняв материалы, подготовленные вторым следователем по этому делу.

Пожар в торговом центре произошёл в ночь на 17 января. Его тушили почти двое суток. По данным издания, погибли не менее 73 человек, а более 1 100 магазинов были разрушены.

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Кого следствие указало среди обвиняемых

В материалах следствия названы четыре члена руководящего комитета Гул-Плаза — Танвир Пашта, Амар Исмаил, Мухаммад Рамазан и Мухаммад Амин. Также в деле фигурируют владелец магазина искусственных цветов Наиматулла и его 11-летний сын.

Следователь отметил, что расследование установило признаки преступной халатности и неосторожности со стороны названных обвиняемых. Им предъявлены обвинения, в частности, в непредумышленном убийстве, причинении вреда вследствие неосторожных действий, повреждении имущества огнём и небрежном обращении с огнём или легковоспламеняющимися веществами. По делу заявлены 87 свидетелей обвинения.

В обвинительном заключении следствие не установило халатности со стороны Управления строительного контроля провинции Синд, пожарной службы, Rescue 1122, Гражданской обороны и районной администрации. Предыдущее обвинительное заключение полиция подала в июле, однако суд его отклонил и поручил провести более тщательное расследование под руководством заместителя суперинтенданта полиции.

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