Федеральный конституционный суд Пакистана выдал указания для органов земельных доходов, в том числе Совета доходов Пенджаба, чтобы предотвращать затягивание споров о консолидации земель. Решение приняли после рассмотрения дела, производство по которому началось в 1979 году и продолжалось более четырех десятилетий, сообщает Dawn.

Дело нельзя затягивать

Главный судья Аминуддин Хан заявил, что процедуры консолидации земель должны завершаться оперативно — в сроки, установленные законом, или в течение разумного времени. По его словам, длительные процессы сводят на нет цель консолидации: рационализацию земельных владений и обеспечение определенности имущественных прав владельцев.

Суд рассматривал гражданскую жалобу Халикуса Замана в составе коллегии из двух судей, в которую также входил судья Али Бакар Наджафи. Коллегия отменила решение коллегии Высокого суда Лахора в Равалпинди от 26 сентября 2024 года, которым дело было возвращено в орган земельных доходов.

Высокий суд первоначально завершил рассмотрение иска решением, принятым по согласию сторон. Впоследствии эта формулировка была изменена: постановлением от 18 ноября 2024 года из решения удалили утверждение о том, что представители ответчиков не возражали. Федеральный конституционный суд отметил, что после удаления этой части вопрос о согласии сторон больше не возникал.

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Требования к органам земельных доходов

Суд указал, что Высокий суд Лахора должен был рассмотреть дело по существу и оценить документальные доказательства, а не возвращать его в систему органов земельных доходов. Он также обратил внимание, что предыдущее решение от 26 сентября 2024 года уже было исполнено этими органами.

Новые указания предусматривают, что должностные лица должны избегать необоснованных отложений и административных задержек, а причины неизбежных задержек — фиксировать. Сторонам спора необходимо обеспечить справедливую возможность быть заслушанными, а все решения должны основываться на материалах дела и содержать убедительное обоснование.

Суд также подчеркнул, что окончательные законные решения нельзя пересматривать без прямо предусмотренных законом полномочий, а обязательные судебные указания следует выполнять без промедления. Старшему члену Совета доходов Пенджаба поручили контролировать своевременное рассмотрение старых дел и обеспечивать ответственность за неоправданные задержки.

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