Антитеррористический суд Пакистана завершил слушания по делу адвокатки по правам человека Имаан Зайнаб Мазари-Хазир и ее мужа Хади Али Чаттхи, которых обвиняют в предполагаемом нарушении маршрута безопасности международной крикетной команды и подстрекательстве к общественным беспорядкам. Заседание состоялось в тюрьме Адиала, а суд отложил оглашение приговора, сообщает Dawn.

Во время заседания оба обвиняемых дали объяснения в соответствии со статьей 342 Уголовно-процессуального кодекса. Представитель государственного обвинения также завершил выступление в прениях.

Заявления супругов

Мазари-Хазир и Чаттха заявили, что производство против них является преследованием из-за их юридической и правозащитной деятельности. По их словам, представленные во время процесса доказательства якобы свидетельствуют не против них, а против сотрудников полиции и государства.

Адвокатка утверждает, что во время рассмотрения дела ее и мужа держали в клетке, из-за чего они не могли надлежащим образом общаться с защитниками и судом. Она также заявила о нарушении права на справедливый суд, надлежащую правовую процедуру и человеческое достоинство.

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По версии Мазари-Хазир, 25 октября 2024 года супруги направлялись в суд, когда полиция сообщила о временном перекрытии маршрута для проезда крикетной команды. Она сказала, что спросила у правоохранителей о распоряжении магистрата относительно перекрытия, однако такой документ ей не предоставили. Адвокатка также опровергла показания обвинения, назвав их ложными и противоречащими видеозаписи инцидента.

Обжалование и предыдущие дела

Супруги обжалуют рассмотрение дела в Высоком суде Исламабада и Верховном суде Пакистана. В понедельник они обратились в Верховный суд с жалобой на решение Высокого суда Исламабада от 19 октября, который отказался приостановить процесс.

Мазари-Хазир и Чаттха находятся под стражей после ареста 23 января по делу о протесте у Высокого суда Исламабада и предполагаемом ненадлежащем обращении с председателем ассоциации адвокатов этого суда. На следующий день суд приговорил их к 17 годам лишения свободы по нескольким обвинениям в деле о спорных публикациях в социальных сетях. 17 сентября Верховный суд приостановил эти приговоры до окончательного решения Высокого суда Исламабада по их апелляциям, однако через несколько часов полиция вновь задержала супругов по делу о нарушении безопасности.

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