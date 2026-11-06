Высокий суд Исламабада в Пакистане заявил, что механизм посещений находящегося в заключении основателя партии PTI и бывшего премьер-министра Имрана Хана уже существует. Суд рассматривал ходатайство членов Национального комитета диалога, которые просили разрешить им встретиться с Ханом в тюрьме, сообщает Dawn.

Обращения будут рассматриваться по действующему механизму

Судья Умайр Маджид Малик отметил, что будущие просьбы о посещении тюрьмы будут рассматриваться в соответствии с действующим механизмом. После этого суд будет принимать необходимые решения. Во время слушания также рассматривались возражения канцелярии суда относительно поданного ходатайства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявители пообещали соблюдать правила

Адвокат Фейсал Чаудри заверил суд, что заявители будут неукоснительно соблюдать стандартные операционные процедуры или механизм, установленный судом. По его словам, после возможного визита они также не будут делать заявлений для СМИ.

Судья обратил внимание, что канцелярия уже указывала на наличие механизма для таких посещений. Он также поставил под сомнение правовые основания, на которых заявители настаивают на своем праве встретиться с Ханом. Среди заявителей были бывший федеральный министр Фавад Чаудри, бывший губернатор провинции Синд Имран Исмаил, Махмуд Баки Молви и барристер Мухаммад Али Хан Сайф.

Читай нас в