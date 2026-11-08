Федеральный конституционный суд Пакистана, отклонив жалобу сотрудника NBP о домогательствах на рабочем месте, применил узкое толкование определения, действовавшего до января 2022 года. Решение не отменяет действующую после поправки норму, которая охватывает не только действия явно сексуального характера, но и дискриминацию по гендерному признаку, пишет Dawn.

До января 2022 года закон о защите женщин от домогательств на рабочем месте определял домогательства как нежелательные сексуальные ухаживания, требования сексуальных услуг, устную или письменную коммуникацию либо физическое поведение сексуального характера, а также сексуально унизительное отношение. Определение также охватывало попытки наказать заявителя за отказ от таких требований или установление таких требований в качестве условия трудоустройства.

Что изменила поправка

В январе 2022 года в определение добавили дискриминацию по гендерному признаку. Она может не носить сексуального характера, но быть связанной с дискриминационными или предвзятыми представлениями и приводить к дискриминационному поведению в отношении заявителя.

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Применение к более ранним случаям

По изложению автора колонки, расширенное определение не имеет обратной силы и применяется к действиям после внесения поправки. Поэтому заявления о событиях до 2022 года рассматриваются по прежнему определению, которое Федеральный конституционный суд истолковал как охватывающее лишь явно сексуальные домогательства.

В 2021 году Верховный суд Пакистана по делу Nadia Naz против президента Пакистана также пришел к узкому выводу относительно старого определения. При пересмотре дела в 2023 году Верховный суд заявил, что первоначальная редакция была достаточно широкой, чтобы охватывать гендерную дискриминацию. По мнению автора Dawn, такое толкование фактически сделало бы поправку 2022 года излишней.

Автор также считает решение Федерального конституционного суда ошибочным, поскольку, по его оценке, доказательства, представленные на предыдущих этапах рассмотрения в Высоком суде Исламабада и омбудсмену, свидетельствовали о явно сексуальном характере поведения в отношении заявителя. В то же время действующая редакция закона, включающая гендерную дискриминацию, остается в силе для случаев после поправки 2022 года.

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