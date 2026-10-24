Антитеррористический суд в Исламабаде, Пакистан, обязал правозащитницу и адвоката Имаан Зайнаб Хазир-Мазари и ее мужа, адвоката Хади Али Чаттху, дать объяснения в соответствии со статьей 342 Уголовно-процессуального кодекса. Заседание по делу состоялось в тюрьме Адиала, сообщает Dawn.

Отказ дать объяснения

Судья Тахир Аббас Сипра перенес слушание на 26 октября после того, как оба обвиняемых отказались дать объяснения во время заседания 24 октября. Хади Али Чаттха попросил, чтобы заявление от их имени сделал назначенный государством адвокат.

Судья ответил, что процедура по статье 342 предусматривает ответы самих обвиняемых. Имаан Зайнаб Хазир-Мазари заявила, что не будет давать объяснения по этой статье. Судья предупредил: если супруги не выполнят требование, в постановлении будет указано, что ответ не был представлен.

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Суть дела и ходатайства защиты

Супругов судят по делу 2024 года о предполагаемом нарушении маршрута безопасности международной крикетной команды и подстрекательстве к общественным беспорядкам. Супругов обвиняют в устранении барьеров на маршруте, а 7 октября им были официально предъявлены обвинения.

На предыдущем слушании назначенный государством адвокат провел перекрестный допрос всех свидетелей обвинения. Суд назначил Атифа Мехмуда государственным адвокатом после того, как защитники не провели перекрестный допрос свидетелей; он заменил Таймура Джанджуа, которого отстранили от участия в деле из-за его предыдущего поведения.

24 октября защита также попросила суд не выносить окончательное решение, пока Высокий суд Исламабада не рассмотрит ходатайство о передаче дела в другой суд. Защита также оспорила в Высоком суде назначение государственного адвоката.

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